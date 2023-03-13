ВСУ отбили более 100 атак врага на пяти направлениях, захватчики пытаются компенсировать потери за счет заключенных – Генштаб

В Украине начались 383-е сутки полномасштабной войны, на которые агрессор Россия не оставляет намерений по оккупации наших территорий, применяет тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов. Несмотря на значительные потери, захватчики предпринимают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Видео дня

Накануне там подразделения Сил обороны отбили 102 атаки врага. О ситуации на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 13 марта.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры Славянска на Донетчине. Также нанесли восемь авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Агрессор сохраняет военное присутствие вблизи госграницы, однако формирование наступательных группировок не выявлено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области РФ. В течение суток оккупанты обстреляли районы н. п. Волфино Сумской области; Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук, Бологовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах Двуречной, Невского, Краснопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Верхнекаменского. Также совершил артиллерийские обстрелы районов н. п. Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской; Северск и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении российская армия не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили ее атаки в районах Васюковки, Миньковки, Орехово-Васильевки и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Водяного, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Враг обстрелял населенные пункты недалеко от линии столкновения, в том числе Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Водяное, Георгиевку, Невельское, Красногоровку, Острое, Победу, Угледар, Времовку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборонные действия. Обстрелы от ВС РФ подверглись районам н. п. у линии столкновения, в частности Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка – Херсонской; Тамарино и Очаков – Николаевской.

Российские оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре они начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС оборудование, на котором производилось повышение квалификации персонала.

На фоне огромных потерь личного состава в войне, ВС РФ используют другие источники пополнения живой силы. На прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами.

В течение 12 марта украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также еще шесть ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов врага.

и военной техники, два склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области на Лиманско-Купянском направлении войска РФ ведут самые интенсивные артиллерийские обстрелы. Там они сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!