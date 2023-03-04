ВСУ отбили более 150 атак армии РФ на пяти направлениях, оккупанты пытаются окружить Бахмут – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки боев отбили более 150 атак оккупантов на пяти направлениях фронта – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Войска РФ не прекращают там попыток наступать, и особенно они сосредоточены на Бахмуте, который из-за неспособности окружить просто стирают с лица земли.

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О событиях на фронте проинформировал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 марта – 374-е сутки войны. Военные подчеркивают сохранение высокой угрозы нанесения агрессором ракетных ударов по всей стране.

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