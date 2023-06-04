ВСУ отбили более 20 атак, уничтожены шесть артподразделений и три склада боеприпасов врага – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в 23 боевых столкновениях с войсками РФ, отбив их атаки. Кроме того, с авиации защитники ударили по районам сосредоточения оккупантов с вооружением, а также поразили вражеские пункты управления, ЗРК, артподразделения на позициях и склады БК.

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Агрессор, несмотря на потери, продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Донбасса. О последних событиях с фронта информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 июня – 466-е сутки полномасштабной войны.

Как известно, этой ночью государство-террорист совершило очередную воздушную атаку по Украине. А за прошедшие сутки его войска нанесли два ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Одной ракетой "Искандер-К" попали по пригороду Днепра –там поврежден двухэтажный дом, более 20 мирных граждан, в том числе дети, получили ранения. Кроме того, оккупанты совершили 30 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг ударил с авиации в районе Гатища на Харьковщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Бударки, Чугуновка Харьковской области; Гремяч, Гай, Дмитровка – Черниговской; Атынское, Бессалевка, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка – Сумской.

На Купянском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского на Луганщине. В то же время они нанесли авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанесли авиаудары возле Белогоровки и Северска. Вражеским артобстрелам подверглись районы н. п. Макеевка, Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ вела наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имела. Вместе с тем нанесла авиаудары в районах Курдюмовки и Белой Горы. От ее артобстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы этого города, а также Первомайского, Невельского и Карловки на Донетчине.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки агрессор вел наступления в сторону Марьинки, однако наши защитники отбили все 11 его атак. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. В то же время они продолжают уничтожать наши города и села – накануне нанесли авиаудар по Марьинке, совершили артиллерийские обстрелы города, а также Максимилиановки, Победы, Новомихайловки, Антоновки, Екатериновки и Янтарного Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ нанесла авиаудары в районах Угледара и Пречистовки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в частности Угледара, Пречистовки и Новоукраинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиаудары в районах Полтавки и Гуляйполя на Запорожье. Совершили артобстрелы н. п. Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха – Запорожской; Херсон, Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс – Херсонской.

В Сватово на Луганщине 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск – они самовольно оставили боевые позиции. Поэтому, с целью поиска дезертиров, были задействованы два российских вертолета и подразделение росгвардии.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также шесть – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Защитники уничтожили шесть вражеских разведывательных БПЛА и два ударных – типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, ЗРК, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и три склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус выразил убеждение, что контрнаступление ВСУ будет очень впечатляющим. По его мнению, эта стратегическая операция достигнет кульминации уже в первые трое-четверо суток.

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