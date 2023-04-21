ВСУ отбили более 60 атак врага на четырех направлениях, самые ожесточенные бои идут за Бахмут – Генштаб

В Украине продолжаются уже 422-е сутки полномасштабной войны, на которые армия страны-агрессора РФ, ценой больших потерь, в основном сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там наши защитники отбили более 60 атак оккупантов, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут.

Видео дня

Наряду с обстрелами на фронте, российские захватчики не прекращают терроризировать мирные украинские города, устраивая удары дронами и с авиации. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по военной ситуации состоянием на утро 21 апреля.

За прошедшие сутки Россия нанесла 23 авиационных удара, а этой ночью применила около 10 БПЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), восемь из которых уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные граждане, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Агрессор обстрелял н. п. Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка – Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам от ВС РФ уже в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области; Ивановке, Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализне, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского на Донетчине, успеха не имели. Вместе с тем обстреляли Керамик, Степное, Каменку, Тоненькое, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении армия РФ обстреляла Новоукраинку, Великую Новоселку, Золотую Ниву, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Вместе с тем в течение суток обстреливали более 40 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны накануне нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять вражеских пунктов управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная российская армия в ночь на пятницу, 21 апреля, устроила новую атаку дронами типа Shahed по украинским регионам. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны: на Полтавщине подтвержден прилет, а на подлете к Киеву силы ПВО сбили восемь вражеских БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!