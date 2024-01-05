ВСУ отбили вражеские атаки возле Марьинки и Работино, поражены пять пунктов управления и две станции РЭБ – Генштаб

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 59 боевых столкновений, во время которых Силы обороны обили больше всего вражеских атак под Авдеевкой и Марьинкой. Также защитники остановили российские штурмы на Запорожье и левобережье Херсонщины.

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Оккупантам нанесены новые потери в живой силе и технике. О военной ситуации по состоянию на утро 5 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, накануне российские террористы нанесли семь ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате них погибли и пострадали гражданские, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

Авиационным ударам со стороны оккупантов подверглись: Новомихайловка, Георгиевка на Донетчине; Новодаровка, Орехов на Запорожье; Змеевка на Херсонщине. Под артиллерийским огнем ВС РФ оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки войск РФ возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. На Лиманском захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских атаки в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 16 атак оккупантов возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки, где отбили семь атак.

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели. На Запорожском Силы обороны отбили восемь атак ВС РФ в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Там отбито шесть штурмов оккупантов, которые, несмотря на значительные потери, не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

В течение 4 января авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления армии РФ. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления врага.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что войска РФ почти вдвое увеличили количество боеприкосновений на Таврическом направлении.

В то же время, понеся значительные потери, оккупанты уменьшили количество пехотных атак на этом направлении. В частности, некоторые подразделения начали бунтовать, солдаты армии РФ отказываются идти вперед и бегут из окопов.

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