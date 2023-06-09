ВСУ отличили почти две сотни оккупантов и уничтожили технику врага: Череватый рассказал о боях на двух направлениях

Вооруженные силы Украины отменяли почти две сотни оккупантов и уничтожили технику врага на Лиманском и Купянском направлениях. В общей сложности за сутки там произошло шесть боевых столкновений.

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Два российских БМП, три миномета, два противотанковых ракетных комплекса уничтожены на Лиманском и Купянском направлениях Там за сутки произошло шесть боевых столкновений. Также враг совершил шесть авиационных налетов", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что все атаки российских оккупантов украинские защитники отбили. В результате были ликвидированы 72 захватчика, ранены – 109.

Также ВСУ уничтожили две БМП, три миномета, два противотанковых ракетных комплекса, противотанковую пушку "Рапира", два беспилотника, 10 автомобилей врага и два полевых склада с боеприпасами.

"В течение суток враг 612 раз применял артиллерию на этом участке фронта", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Следует отметить, что Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в воскресенье, 4 июня. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 3-й штурмовой бригаде ВСУ отметили, что в сутки отбросили врага с 1,8 км фронтовой линии на Бахмутском направлении. Также защитники продвинулись на 1,2 км вгиб, а российские силы понесли большие потери.

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