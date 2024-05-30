ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов, 10 танков и 22 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте 1160 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также уничтожили 154 единицы ее военной техники и вооружения.

Вообще с начала полномасштабной войны на украинской земле положили 506 260 личного состава сил агрессора Данные о потерях врага на 30 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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