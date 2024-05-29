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Работали FPV-дроном: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" в 100 км от линии фронта. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
6,0 т.
Ликвидация Бук-М1 противника

Россияне потеряли установку противовоздушной обороны 9А310М1-2 ЗРК "Бук-М1", которая находилась на расстоянии около 100 километров от линии боевого столкновения. Враг прятал ее 20-ти километрах на юг от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

ПВО противника удалось поразить с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона" и показал соответствующие фото. Дата съемки неизвестна.

9А310М1-2 ЗРК Бук-М1

О ликвидации самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса ВС РФ автор "Досье Шпиона" узнал от своего источника.

После удара FPV-дрона произошла детонация снаряженной ракеты и установку разорвало.

"Нюанс заключается в том, что установка была уничтожена в 20-ти километрах южнее Мелитополя и около 100 км от ЛБС", – подчеркнул Telegram-канал.

Вражеская военная техника после атаки украинского дрона
Бук-М1 россиян уничтожен
Мелитополь

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Запорожском направлении захватчики из РФ потеряли очередной "Бук-М1". В этот раз эффектная отминусовка вражеской техники произошла без привлечения украинских защитников – оккупанты справились самостоятельно.

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