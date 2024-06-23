ВСУ отминусовали еще 1270 оккупантов, 61 артсистему и 50 БПЛА врага – Генштаб

Силы обороны Украины в ходе боев на фронте в минувшие суток обезвредили 1270 военнослужащих оккупационной российской армии. Так, общее количество потерь живой силы агрессора возросло до 534 360.

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Накануне защитники уничтожили более двухсот единиц вооружения и военной техники врага. О его потерях по состоянию на 23 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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