Видео дня
ВСУ отминусовали еще 1270 оккупантов, 61 артсистему и 50 БПЛА врага – Генштаб
Силы обороны Украины в ходе боев на фронте в минувшие суток обезвредили 1270 военнослужащих оккупационной российской армии. Так, общее количество потерь живой силы агрессора возросло до 534 360.
Накануне защитники уничтожили более двухсот единиц вооружения и военной техники врага. О его потерях по состоянию на 23 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Новость дополняется...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!