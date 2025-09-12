ВСУ отминусовали 890 оккупантов и 40 артсистем врага: в Генштабе обновили данные о потерях войск Путина

Военные Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе составили 1 млн 92 тыс. 780 человек.

Уничтожена также вражеская техника и вооружение, среди которых 40 артсистем. Об обновленных данных о потерях врага сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Какие потери врага за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава противника накануне, 11 сентября, украинские защитники уничтожили 1 российский танк (всего уничтожено 11 177), 2 боевые бронированные машины (23 266), 2 РСЗО (1 485), 273 БПЛА (58 467) и 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (60 403)

Также за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине в целом 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 964 спецтехники и 1 217 средства ПВО.

Напомним, по информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, Силы обороны Украины в течение августа поразили 60 целей на территории РФ и вернули контроль над 58 кв. км территории. В то же время украинские беспилотники уничтожили более 67 тысяч объектов оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинские бойцы провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

