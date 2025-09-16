ВСУ отминусовали 910 оккупантов и десятки артсистем: в Генштабе озвучили потери врага

В течение суток 15 сентября украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 910 российских оккупантов. Кроме того, на фронте были уничтожены десятки единиц различной техники противника.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 96 430 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно

За минувшие сутки было уничтожено 5 бронемашин, 2 РСЗО, 26 артиллерийских систем и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Общие потери врага составляют 11 184 танков, 23 274 ББМ и 32 810 артсистем.

Также российские оккупанты потеряли с начала войны 1 490 единиц реактивных систем залпового огня и 1 217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери врага увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 59 719 БПЛА. С начала полномасштабного вторжения Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 718 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны 28 российских кораблей, утилизировали 61 770 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 965 специальной техники.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 15 сентября подтвердили освобождение села Панковка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт зачищен от оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Генштабе сообщили об освобождении поселка Новоэкономическое Донецкой области.

