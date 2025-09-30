ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов и сбили вертолет: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 29 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 970 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 110 560 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 1 бронемашину и 27 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 222 танков, 23 291 ББМ и 33 311 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1505 единицы реактивных систем залпового огня и 1224 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолета и 65 303 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3790 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 63 241 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3979 – специальной техники.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удар по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ. Предприятие производит продукцию для нужд российской армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах контрнаступления на Добропольском направлении. По его словам, защитники уже освободили от захватчиков более 175 кв км на этом участке фронта. Потери врага в живой силе составили более 3 тысяч человек, более чем каждый второй оккупант был ликвидирован.

