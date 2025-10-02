ВСУ отминусовали еще 980 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 1 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 980 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 112 460 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и 12 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 224 танка, 23 296 ББМ и 33 336 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1507 единиц реактивных систем залпового огня и 1224 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 65823 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3790 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 63 303 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 3979 – специальной техники.

Напомним, 1 октября в результате атаки дрона в Новой Каховке был тяжело ранен, а впоследствии умер в больнице так называемый председатель оккупационного "совета депутатов" этого захваченного украинского города Владимир Леонтьев.

