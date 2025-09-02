ВСУ отминусовали еще 800 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 1 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 800 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 083 790 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены один танко, 4 боевых бронированных машин и 53 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 156 танков, 23 233 ББМ и 32 301 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1477 единицы реактивных систем залпового огня и 1213 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолет и 55 446 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3626 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60 488 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3952– специальной техники.

Напомним, силы обороны Украины в августе ликвидировали 28 790 российских военных. О результатах сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что ВСУ ежедневно приближают победу на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области устроили перестрелку между двумя подразделениями. Столкновение получилось достаточно результативное, ведь как минимум 21 оккупант был убит.

