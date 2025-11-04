ВСУ отминусовали еще 840 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 3 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 840 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 145 670 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 1 бронемашину и 42 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 326 танков, 23 532 ББМ и 34 249 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1535 единиц реактивных систем залпового огня и 1235 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 346 вертолетов и 77 860 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3918 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 66 504 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3990 – специальной техники.

Напомним, украинские пограничники уничтожили укрытия и антенны связи на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Также подтверждена ликвидация двух оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия теряет очень много солдат на войне против Украины и часто оставляет тела своих убитых на поле боя. На отдельных участках так называемых мясных штурмов "двухсотые" россияне служат захватчикам определенным ориентиром.

