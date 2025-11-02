'Там у нас взвод весь лежит': оккупанты на передовой ориентируются по телам погибших приспешников. Перехват

Россия теряет очень много солдат на войне против Украины и часто оставляет тела своих убитых на поле боя. На отдельных участках так называемых мясных штурмов "двухсотые" россияне служат захватчикам определенным ориентиром.

Соответствующий радиоперехват разговора двух оккупантов получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Аудио опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Один из военнослужащих государства-агрессора, который двигался к боевым позициям, пытался сориентироваться на местности по телам предыдущих штурмовиков, но почему-то найти их не мог.

Об этом оккупанте его "коллега" докладывал командиру. "Он не знает, двигаться ему дальше или нет, потому что потом тел нету, ну он не видит их!" – рассказывал россиянин.

Командир сильно удивился, ведь потери его подчиненных на том участке чрезвычайно большие, а трупы никто не должен был эвакуировать.

"Бл***, ну там у нас взвод весь лежит!.." – ответил он. Оккупант посоветовал захватчику, который "потерялся", дойти "до первой" (позиции или линии), посмотреть, что там и как, и если тел он все равно не увидит – только тогда возвращаться.

В ГУР МО напомнили, что каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в "мясном штурме" и стать ориентиром на местности, может сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. Для этого, в частности, можно обратиться к проекту "Хочу жить".

