В течение суток 2 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 780 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 084 570 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены: один танк, 4 боевые бронированные машины и 000041 артиллерийскую систему. Общие потери врага составляют 11 157 танков, 23 237 ББМ и 32 342 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1477 единицы реактивных систем залпового огня и 1213 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 55 784 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3664 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60 600 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3956 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 3 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Сирены тревоги и взрывы были слышны в Анапе, а также в Новороссийске и вблизи Геленджика.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в августе ликвидировали 28 790 российских военных. О результатах сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что ВСУ ежедневно приближают победу на поле боя.

