ВСУ отминусовали еще 1460 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 10 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1460 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 185 080 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 бронемашин и 23 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 404 танков, 23 699 ББМ и 34 992 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1564 единиц реактивных систем залпового огня и 1253 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 431 самолет, 347 вертолетов и 89 148 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4058 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 69 507 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4022 – специальной техники.

Напомним, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России "самоликвидировались" летчик и штурман. Им в этом помогло самосрабатывание системы катапультирования самолета, находившегося в укрытии на территории одного из вражеских бомбардировочных авиационных полков.

