ВСУ отминусовали еще 1100 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 22 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1100 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 322 550 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 5 бронемашин и 58 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 888 танков, 24 441 ББМ и 40 574 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1752 единицы реактивных систем залпового огня и 1351 систему противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 253 430 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4549 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 91 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4134 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в России углубляются проблемы со стратегической авиацией. Поэтому теперь оккупанты вынуждены искать новые способы запуска крылатых ракет.

