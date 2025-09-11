ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 10 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 091 890 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 2 бронемашины и 22 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 176 танка, 23 264 ББМ и 32 628 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1483 единицы реактивных систем залпового огня и 1217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 58 194 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3718 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 61 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3964 – специальной техники.

Напомним, летом 2025 года российская оккупационная армия несла меньшие потери личного состава по сравнению с весной текущего года. С начала 2025 года российские войска потеряли в общей сложности около 300 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день страна-террорист Россия удерживать на территории Украины около 700 тыс. оккупантов. Речь идет об общей численности военных вместе с другими службами. Основная часть вражеских сил сконцентрирована в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!