ВСУ отминусовали 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 29 августа

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях 850 захватчиков оккупационной армии РФ. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской военной техники и вооружения.

Общие потери живой силы, которые оккупанты понесли на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 080 480 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом 29 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие потери врага

Накануне защитники сбили 414 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 54 375).

На металлолом воины превратили 61 вражескую артиллерийскую систему (всего 321 25), 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн (60 116), 2 – РСЗО (1 476).

Всего с начала полномасштабной войны наши защитники также уничтожили 23 191 боевых бронированных машин, 11 143 танков, 3 626 крылатых ракет, 1 213 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и 1 подводную лодку.

Напомним, украинские военные освободили большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области. Защитники 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады круглосуточно уничтожали оккупантов с воздуха и на земле и показали не абы какой профессионализм и смелость.

Как писал OBOZ.UA, недавно воины ВСУ с помощью беспилотников уничтожили на Покровском направлении многоцелевой легкий бронированный тягач МТ-ЛБ врага. Успешную операцию на Покровском направлении провели бойцы батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного ВМС ВСУ.

