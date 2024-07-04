ВСУ отминусовали 1200 оккупантов и 65 артсистем врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте обезвредили 1200 солдат и офицеров оккупационной армии РФ. Так, общее количество потерь живой силы врага в этой войне уже достигло 547 470 убитыми и ранеными.

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Накануне защитники также уничтожили 202 единицы военной техники и вооружения захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки защитники сбили шесть крылатых ракет (всего 2342) и 26 БПЛА оперативно-тактического уровня (11 694) ВС РФ.

Было обезврежено 65 артиллерийских систем (всех 14 777), 17 боевых бронированных машин (15 600), девять танков (8132), два средства ПВО (878) оккупантов.

В металлолом воины превратили 73 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 923), четыре – спецтехники (2468).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1115 РСЗО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" за сутки уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков. Вражескую технику удалось ликвидировать с помощью FPV-дронов.

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