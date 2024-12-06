ВСУ отминусовали 1660 оккупантов и 20 российских артсистем за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1660 военнослужащих захватнической армии РФ. Так, общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 750 610.

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Накануне защитники также уничтожили 181 единицу военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 6 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские воины сожгли 46 российских боевых бронированных машин (всего 19 518), 20 артиллерийских систем (21 043) и восемь танков (9514).

В небе защитники сбили две вражеские крылатые ракеты (всех 2857) и 46 беспилотников оперативно-тактического уровня (20 023).

Кроме того, уничтожили 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 899), три – спецтехники (3633) оккупационной российской армии.

За время полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 1253 РСЗО, 1020 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупантов в Украине достигли нового месячного максимума: 1523 захватчика убитыми и ранеными. В целом же такой высокий уровень потерь армии РФ в войне против Украины фиксируется уже третий месяц подряд.

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