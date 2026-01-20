ВСУ отминусовали 1 130 оккупантов за сутки: данные Генштаба на 20 января

В течение суток 19 января украинские военные ликвидировали и ранили еще 1 130 российских захватчиков. Также на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 млн 228 тыс. 570 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага

За минувшие сутки было уничтожено 6 танков, 6 бронемашин, 60 артиллерийских систем, 1 ПВО, 1 РСЗО и 3 единицы спецтехники. Общие потери врага составляют 11 579 танков, 23 928 ББМ и 36 393 артсистем.

Также российские солдаты потеряли с начала войны 1618 единицы реактивных систем залпового огня и 1279 системы противовоздушной обороны.

Общие потери врага увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 111 140 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4 163 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны 28 российских кораблей, утилизировали 75 067 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4048 – специальной техники.

Напомним, по данным СБУ, украинская сторона в течение 2025 года осуществила ряд успешных операций на территории РФ и ВОТ Украины. В результате слаженных действий россияне потеряли системы ПВО на сумму 4 млрд долларов.

Как писал OBOZ.UA, накануне наши бойцы поразили объекты ПВО врага на территории оккупированного Крыма. В частности, Силы обороны атаковали радиолокационную станцию "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи Хуторка.

