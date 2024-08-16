ВСУ отминусовали за сутки 1330 оккупантов и 35 вражеских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили приблизительно 262 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1330 захватчиков.

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По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали где-то 596 950 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 16 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины обезвредили еще 59 российских артиллерийских систем (всех 16 927), 35 боевых бронированных машин (16 461), 12 танков (8496) и пять РСЗО (1159).

Защитники сбили одну вражескую крылатую ракету (всего 2429) и 61 беспилотник оперативно-тактического уровня (13659).

Также сожжено 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 848), 16 – спецтехники (2829) оккупантов.

Кроме того, с начала российского вторжения в феврале 2024-го и по сей день Силы обороны уничтожили 922 средства ПВО, 367 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ поразили несколько групп российской военной техники, скрывавшихся в лесах или разъезжавших по полям и населенным пунктам Донбасса. Итогом стало уничтожение семи вражеских бронемашин и двух танков.

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