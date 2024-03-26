ВСУ отминусовали за сутки 770 оккупантов и сожгли 27 артсистем армии РФ

Силы обороны Украины в течение еще суток боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 военнослужащих армии РФ. Также защитники превратили в металлолом 125 единиц техники и вооружения оккупантов.

Общие потери живой силы врага за время полномасштабной войны составляют около 438 160. Об этом 26 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 27 артиллерийских систем (всех 10 904), 24 боевых бронированных машин (13 207), шесть танков (6893), одну РСЗО (1019) и одно средство ПВО (727) российских войск.

В небе защитники сбили 14 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 8553) и четыре крылатых ракет (2014).

Кроме того, воины сожгли 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 498), четыре – спецтехники (1789) захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения армию агрессора лишили также 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подводной лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта 2024 года во временно оккупированном Мелитополе в результате взрывов были уничтожены российские военные и их техника. Операцию провели украинская разведка и местное сопротивление.

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