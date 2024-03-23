ГУР совместно с партизанами уничтожили группу русских военных и их технику в Мелитополе. Фото

22 марта 2024 года Мелитополе (Запорожская область) в результате взрывов были уничтожены оккупанты и их техника. Операцию провели украинская разведка и местные партизаны.

Об этом сообщает ГУР. Отмечается, что на территории временно оккупированного Мелитополя произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесены группе российских захватчиков и их военной технике", – рассказали украинские разведчики.

Точные потери врага пока уточняются. По предварительным данным, было атаковано около 20 окупантов. Поражение также потерпели два грузовика "Камаз" и УАЗ Patriot.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы оккупантов. Ранее в городе раздался взрыв.

Как писал OBOZ.UA, 7 марта во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе раздались взрывы на складе боеприпасов российских захватчиков. Также поражена машина противника, по которой привезли БК.

В феврале оккупанты принесли в спорткомплекс Мелитополя, где проходил турнир по самбо, заряженный гранатомет. Оружие выстрелило, в результате чего были травмированы несколько человек.

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