В Мелитополе оккупанты принесли на соревнование заряженный гранатомет: он выстрелил, есть раненые
На территории временно оккупированного Мелитополя оккупанты в очередной раз устроили теракт против мирного населения. Россияне якобы для демонстрации принесли на территорию спорткомплекса, где проходили соревнования среди детей, заряженный гранатомет.
Оружие выстрелило, в результате чего были травмированы несколько человек. Об инциденте сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что в этот день в спорткомплексе проходил турнир по самбо, поэтому здание было переполнено детьми и родителями.
"Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших разум россиян. Из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет", – рассказал Федоров.
Один из участников "демонстрации" нажал на спусковой крючок, в результате чего несколько человек получили травмы.
"Пытаясь милитаризировать наших детей на ТОТ, враг окончательно выжил из ума. Должны остановить террористов!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России превратили временно захваченный Мелитополь в Запорожской области в полигон для испытания своих военных технологий. Россияне собирают и тестируют беспилотники и другое вооружение прямо в городе.
Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора РФ пытается наступать в районе села Роботино Запорожской области. Во время этих попыток враг несет значительные потери в живой силе. Оккупантов, раненых на Мелитопольском направлении, массово свозят в гражданские больницы – медучреждения переполнены российскими захватчиками.
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