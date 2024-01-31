Войска РФ несут значительные потери на Мелитопольском направлении: гражданские больницы забиты оккупантами

Армия страны-агрессора РФ пытается наступать в районе села Работино Запорожской области. Во время этих попыток враг несет значительные потери в живой силе.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Оккупантов, раненых на Мелитопольском направлении, массово свозят в гражданские больницы – медучреждения переполнены российскими захватчиками.

Пытаясь скрыть реальное положение дел, россияне давят на гражданский персонал этих больниц. Спецслужбы РФ боятся утечки нежелательной информации и вводят в отношении работников новые ограничения.

В частности, врачам и медперсоналу запретили использовать приложения YouTube, Facebook, Instagram и VPN. Их заставили поставить подписи под этим распоряжением, а за нарушение ограничений медикам угрожают увольнением и привлечением к ответственности их непосредственного руководителя.

"Еще одна причина такого запрета – максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства. Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем, из каких источников население на данной территории получает информацию", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики заблокировали доступ к медицинским услугам для украинцев, не получивших документов страны-агрессора. Такая ситуация фиксируется в Мелитопольском районе.

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