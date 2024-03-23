Под Мариуполем раздался громкий взрыв: сообщают о прилете

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы окупантов. Ранее в городе раздался взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, происшествие зафиксировано в районе моста через Кальчик по пр. Металлургов.

Первое сообщение Андрющенко сделал около 16:00. "Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне", – рассказал советник мэра.

После этого, уже в 19:00 появилась информация о пожаре, причем в некоторых случаях сообщалось о горении травы и камыша на поле в районе моста через Кальчик, а в других - о пожаре именно на базе захватчиков. "Российские военные снова подожгли камыш в месте базирования. Или не российские военные подожгли базу. В любом случае в близости к базе очень хорошо пылает", - уточнил советник.

Андрющенко также показал координаты места пожара, где обозначил номер один место съемки, номером два место, которое на фото ниже, а номером три - базу оккупантов.

По базам окупантов в Мариуполе и районе регулярно наносятся удары. Дело в том, что через Мариуполь захватчики регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе и населённых пунктах рядом с ним базируется много мобилизованных россиян, о чем ранее также сообщал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, житель временно оккупированного Мариуполя вернулся в родной город через два года. Мужчина констатировал, что после прихода путинских захватчиков в его родном городе царит разруха, а кремловская пропаганда цинично лжет.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Превосходство противника достигало 1 до 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

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