'Хорошо и отстроено только на камерах!' Мужчина уехал в Мариуполь и увидел жесткую реальность оккупации. Видео

Житель временно оккупированного Мариуполя вернулся в родной город спустя два года. Мужчина констатировал, что после прихода путинских захватчиков в его родном городе царит разруха.

При этом он отметил, что кремлевская пропаганда цинично врет о строительстве новых домов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

По словам мужчины, по российским пропагандистским видео ему казалось, что в Мариуполе "всё красиво и восстановлено". Однако, когда он вернулся, увидел, что на самом деле его родной город разрушен.

"За два года моего отсутствия произошли изменения не в самую лучшую сторону. Что делать в этом городе, как дальше жить?", – говорит житель Мариуполя.

Мужчина также показал, что оккупанты устроили в городе много стихийных свалок, от которых исходит неприятный запах. Также он заявил, что насмотрелся пропагандистских видео и думал, что россияне восстановили город.

"По YouTube мне казалось, что все красиво, все восстановлено, но по факту это не так. Ничего красивого я тут не вижу. Я конечно рад, что вернулся в Мариуполь, но то, что я тут увидел, не сильно меня радует", – резюмировал житель оккупированного города.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Преимущество противника достигало 1 к 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

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