В оккупированном Мелитополе взлетел на воздух склад с боеприпасами российских войск

Во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе 7 марта прогремели взрывы на складе боеприпасов российских захватчиков. Также поражена машина противника, которая привезла БК.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Запорожской областной военной (государственной) администрации Иван Федоров. До назначения на эту должность он был городским главой Мелитополя.

"Вчера [7 марта] "бавовнило" в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – написал чиновник.

Добавим, что взрывы в оккупированном городе слышали вечером в четверг, 7 марта. Подробностей о том, как именно врагу доставили "бавовну", пока что нет.

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