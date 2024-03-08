В оккупированном Мелитополе взлетел на воздух склад с боеприпасами российских войск
Во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе 7 марта прогремели взрывы на складе боеприпасов российских захватчиков. Также поражена машина противника, которая привезла БК.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Запорожской областной военной (государственной) администрации Иван Федоров. До назначения на эту должность он был городским главой Мелитополя.
"Вчера [7 марта] "бавовнило" в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – написал чиновник.
Добавим, что взрывы в оккупированном городе слышали вечером в четверг, 7 марта. Подробностей о том, как именно врагу доставили "бавовну", пока что нет.
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