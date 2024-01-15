В оккупированном Мелитополе взорвали авто с захватчиками: в ГУР раскрыли детали 'бавовны'

Во временно оккупированном Мелитополе 14 января взорвали автомобиль российских захватчиков УАЗ Patriot. Операцию по ликвидации россиян провели участники движения сопротивления.

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В результате взрыва были ликвидированы четверо оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Операция по уничтожению вражеского транспортного средства проведена на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе.

По информации ГУР, в результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков. Вместе с внедорожником были уничтожены четверо россиян.

"Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехали несколько автомобилей с медиками. Впрочем, по предварительной информации, врачи пригодились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", – говорится в сообщении ГУР.

Напомним, в оккупированном Мелитополе Запорожской области 15 декабря партизаны подорвали поезд, ежедневно возивший из Крыма боеприпасы и топливо врагу.

Ранее сообщалось, что войска России продолжают терроризировать мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики заблокировали доступ к медицинским услугам для украинцев, которые не получили документы страны-агрессора.

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