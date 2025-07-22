ВСУ отминусовали за сутки 1090 захватчиков и семь российских ББМ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 044 250 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 1090 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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К тому же Силы обороны уничтожили еще 421 единицу военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 22 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ за сутки и в целом

Накануне во время массированной воздушной атаки защитники сбили 18 российских крылатых ракет (всего 3533). На передовой воины приземлили 256 беспилотников оперативно-тактического уровня (47 437).

Бойцы уничтожили 43 артиллерийские системы (всех 30 680), семь боевых бронированных машин (23 035), один танк (11 038), одну РСЗО (1445), а еще 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн (55 953), одну – спецтехники (3935) армии РФ.

Всего за время этой войны ВСУ уничтожили также 1199 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Что предшествовало

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что защитники продолжают развивать наземные роботизированные системы не только для логистических и эвакуационных миссий, но и для уничтожения личного состава и укрытий армии РФ.

С помощью таких наземных дронов разведчики проредили ряды российских подразделений на Торецком и Покровском направлениях в Донецкой области. Малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции врага и ликвидировали до сотни оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны нанесли успешные удары по российскому пограничье и уничтожили элементы ПВО агрессора. В частности, были поражены вражеские ЗРК С-300П, РЛК "Небо-М" и РЛС 5Н66М Big Bird в Белгородской области РФ.

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