ВСУ отработали точно: разведка Британии рассказала о проблемах РФ на юге Украины

По состоянию на середину августа 2023 года российские войска продолжали использовать понтонные мосты в пунктах пропуска Чонгар и Геническ на границе между югом Украины и оккупированным Крымом, поскольку постоянные ранее были уничтожены высокоточными ударами Сил обороны. Однако временные постройки вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых машин, перевозящих боеприпасы и вооружение на фронт.

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На проблемы армии оккупантов обратили внимание в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании. Там отметили, что в результате всего вышеупомянутого российские войска частично зависят от длительной переброски грузов через Армянск (северный Крым).

"Это еще больше усложняет работу российской сети логистики на юге", – констатировали в британской разведке.

Напомним, 29 июля Силы обороны нанесли повторный удар по мосту в Чонгаре. В местных пабликах писали, что поражение потерпел железнодорожный мост в районе этого населенного пункта, удар подтвердил также гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

А на первый такой удар, который был нанесен 22 июня, отреагировали в Пентагоне. Там подчеркнули, что США не намерены указывать ВСУ, по каким вражеским целям они могут наносить удары полученным от Запада вооружением. Партнеры только обеспечивают Украину средствами защиты и возвращения суверенной территории, а цели она выбирает сама.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW объяснили, что российское инфопространство почти никак не отреагировало на украинский удар по Чонгарскому мосту, вероятно, из-за страха пропагандистов оказаться за решеткой, как террорист Игорь Гиркин, за любую оценку событий на фронте и особенно критику войск РФ;

– в ВМС заявили, что удары ВСУ по Чонгарскому и Геническому мостам, соединяющим оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, оказали большое влияние на логистику оккупантов. Для противника на юге логистика сейчас имеет решающее значение.

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