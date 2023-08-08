'Логистика имеет решающее значение': в ВМС сказали, чем обернутся для РФ удары по мостам на юге

В Военно-морских силах заявили, что удары ВСУ по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, очень повлияли на логистику оккупантов. Для врага на юге логистика сейчас имеет решающее значение.

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По этим путям оккупационная армия России через Крым обеспечивает свою группировку на Запорожье и на Херсонщине. Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Radio NV в понедельник, 7 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Удары по этим мостам приведут к значительным сбоям в снабжении для войска.

Плетенчук отметил, что собрать информацию о том, в каком состоянии сейчас находятся мосты после ударов очень сложно, поскольку территория оккупирована. Он добавил, что значимость этих путей для россиян сложно переоценить.

"Ни для кого не военная тайна, что благодаря этим путям российские оккупанты через временно оккупированный Крым обеспечивают свою группировку на юге. Бои там довольно тяжелые и жестокие. И, соответственно, логистика сейчас имеет решающее значение, кроме людей. Потому что сколько бы у врага ни было личного состава, с палками и камнями никто на танки бросаться не будет. Поэтому переоценить важность подобных акций сложно", – отметил представитель ВМС ВСУ.

Также стоит отметить, что 29 июля ВСУ нанесли удар по Чонгарской железнодорожной переправе, и до сих пор ее не отремонтировали. Этот факт также важен, поскольку железная дорога всегда является основным логистическим путем для армии РФ.

"Давайте отдадим должное – они умеют быстро восстанавливать подобные потери, потому что у них это поставлено на конвейер. Соответственно, есть такой шанс, что они могут там что-то отремонтировать. Если нет железной дороги, конечно, они будут использовать любые другие логистические пути. Соответственно, поэтому мы работаем на опережение и будет пытаться их отрезать", – добавил Плетенчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины 6 августа нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль важных для россиян территорий, соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области. Они заставили агрессора перенаправить движение автотранспорта с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

– В Институте изучения войны отметили, что военные эксперты назвали эти удары частью украинской кампании блокирования оккупантов, которая направлена на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

– 22 июня также был поврежден основной автомобильный Чонгарский мост. Удары наносились ракетами "воздух-земля" Storm Shadow.

– 29 июля был произведен повторный удар, но уже по железнодорожному мосту, расположенному на расстоянии примерно 8 километров от автомобильных. Появившиеся впоследствии спутниковые снимки подтвердили: Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден после удара.