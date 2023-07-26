ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и ведут наступление на двух направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фргнте в Украине произошло 26 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши бойцы успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки Донецкой области и продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 26 июля. Кроме того, украинские воины наши стойко держат оборону на Купянском направлении и отразили атаки противника на Бахмутском.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновки Черниговской области; Свободной Слободы, Сварково, Степного, Басовки, Могрицы, Покровки и Александровки Сумской области и Гурьева Казачка, Гранова, Волчанска, Бочкового, Бударок Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалинового, Авдеевки, Ласточкиного, Водяного и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери России в войне за сутки

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что контрнаступление Сил обороны на фронте хоть продвигается и медленно, однако идет по плану. На ход операции украинских военных влияет множество факторов;

– госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательная операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на "несколько месяцев". В то же время фактически РФ уже проиграла войну.