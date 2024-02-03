ВСУ отразили атаку армии РФ у Работино на Запорожье. Видео

На территории Запорожской области после освобождения Работино продолжаются позиционные бои. ВСУ, не смотря на преобладающее количество захватчиков, не дают противнику ни возможности наступать, ни хотя бы восстановить позиции. За минувшие сутки здесь отразили три атаки окупантов.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Командование украинских защитников уточнило, что атаки произошли возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В свою очередь, Сухопутные войска показали, как украинские защитники дали отпор захватчикам.

В ВСУ сообщают, что вообще на Токмакском направлении в течение нескольких минувших суток украинским воинам удалось "немного разрядить ситуацию" южнее Работино, где были отброшены россияне, которые пытались "наступать из Новопрокопки и обратно в Новопрокоповку".

Северо-западнее Вербового подразделения ВСУ, несмотря на почти непрерывное давление подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии противника, продолжают удерживать 2 км первой позиции главного рубежа обороны противника, и таким образом, не дают ему восстановить положение по первой позиции.

А юго-западнее села Мирное передовые подразделения ВСУ пару дней назад имели достаточно существенное продвижение до 1 км вглубь обороны окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 830 военнослужащих российской армии. Всего с начала полномасштабной войны на украинской земле убито уже 387 060 врагов.

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