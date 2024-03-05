ВСУ отразили десятки атак на Авдеевском направлении, поражена наземная станция управления БПЛА противника – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые интенсивные бои продолжаются на Авдеевском и Новопавловском направлениях, где только за прошедшие сутки ВСУ отразили 50 вражеских атак.

Также войска РФ продолжают применять присущую себе тактику террора и обстреливают многочисленные гражданские объекты нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 марта.

В течение суток путинские террористы нанесли 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершили 108 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью 5 марта войска РФ в очередной раз атаковали Украину, применив 22 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Северное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиновое, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, российские захватчики 5 марта заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Они пожаловались, что "целью" также были корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта оккупационные войска России 22 дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Одесскую область. Защитники неба уничтожили 18 вражеских целей, однако есть и попадания – в Одесском районе.

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