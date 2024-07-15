ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Торецком направлениях, поражены два пункта управления и состав БК врага – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 41 штурмовое действие российских оккупантов на Покровском направлении и 20 атак – на Торецком. Всего на фронте произошло 114 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 08.00 15 июля. В то же время, отмечается, что наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

В частности, авиация и ракетные войска, а также артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. В общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно привлекал для поддержки авиацию.

Купянское направление. Произошло три атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Лиманское направление. Наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

Северское направление. Силы обороны отразили 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

Краматорское направление. Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часова Яра Донецкой области.

Торецкое направление. Враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

Покровское направление. Защитники отразили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кураховское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

Времевское направление. Агрессор совершил два безрезультатных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды бил КАБами в район Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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