ВСУ отразили десятки атак на Покровском направлении, на границе с Черниговщиной и Сумщиной враг сохраняет военное присутствие – Генштаб

На Покровском направлении оккупанты совершили десятки атак, пытаясь вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. А на границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает сохранять военное присутствие и проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 10 июля. За прошедшие сутки всего было зафиксировано 147 боевых столкновений.

В течение суток враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара (шесть ракет), 61 авиационный удар (98 КАБ), 1009 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 4366 обстрелов, включая 98 из РСЗО.

Авиационные удары противника были нанесены по районам таких населенных пунктов: Старица, Волчанск, Липцы, Покаляне, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Часов Яр, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Мирноград, Ровнополь, Урожайное, Отрадное, Макаровка, Калиново, Ивановское, Волчье, Желаное, Успеновка, Новоселовка Первая, Константиновка, Большая Новоселка Донецкой области; Роботино в Запорожье и Тягинка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений, в частности в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

В Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак оккупантов в районах Грековки, Невского, Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отразили семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часова Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении Силы обороны отразили 43 штурмовых и наступательных действия в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Калинового, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении наши войска продолжают удерживать оборонные позиции в районах Нетайлового, Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, где враг 11 раз пытался прорвать нашу оборону.

На Времивском направлении оккупационные войска совершили 10 штурмов наших позиций вблизи Водяного и Урожайного в Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении наши военные отразили пять атак противника в направлении Гуляйполя, ситуация остается под контролем.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области.

На Приднепровском направлении украинские военные отразили одну атаку оккупантов на левобережье и сохранили свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населенные пункты с территории России, наращивая плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины активно наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины во время боев и огневых задач за прошедшие сутки обезвредили 175 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили около 1100 оккупантов.

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