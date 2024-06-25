ВСУ отразили десятки атак на Покровском направлении, в районах Часова Яра и Ивановского идут бои – Генштаб

В эти сутки на Покровском направлении Силы обороны отбили уже 24 вражеских атаки, и еще две продолжаются. Также продолжаются боестолкновения в районах Часового Яра и Ивановского.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 25 июня. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось до 75.

Наибольшую активность с начала суток русские захватчики проявляют на Покровском направлении. Также высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается на Лиманском и Краматорском направлениях, а также в районе Торецка. Подразделения сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожая их пехоту и технику.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться коварным артиллерийским обстрелам с территории России. Так, по направлениям Комсомольское и Сухиновка (РФ) нанесены удары по Павловке, а из Староселья (РФ) оккупанты обстреляли Поповку.

Под постоянными атаками вражеской авиации также находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) террористы нанесли три удара шестью КАБами по населенному пункту Липцы, двумя КАБами – по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиационной бомбе захватчики сбросили на Харьков и Тернову.

Сейчас на этом направлении продолжаются бои вблизи Волчанска, где наши воины отразили один из четырех штурмов противника.

На Купянском направлении российские войска при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки и Песчаного. По Стельмаховке враг нанес огневое поражение двенадцатью неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед были отбиты, два боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируется.

Одиннадцать раз за сегодняшний день захватническая армия атаковала подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий были отражены, четыре боестолкновения продолжаются. Макеевка потерпела авиационный удар четырьмя НАРами.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает действовать активно в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Пять атак российских захватчиков были отбиты, две атаки продолжаются.

Оккупанты не оставляют попыток прорваться на Краматорском направлении. Украинские военные успешно отразили шесть штурмов противника. В районах Часового Яра и Ивановского продолжаются два боестолкновения.

В направлении Горловка – Торецк враг не снижает темпов наступления. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще две продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска 26 раз атаковали позиции украинских воинов недалеко от Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Наши защитники отбили 24 вражеских атаки, еще две продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты совершили четыре штурма вблизи Константиновки и Урожайного, но два из них оказались неудачными.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали наши позиции в районе Роботиного и Малой Токмачки. Одну атаку украинские воины отразили, другая еще продолжается.

По другим направлениям обстановка остается без изменений.

Ранее сообщалось, что разрешение украинским военным ограничено бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности по линии государственной границы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров дать разрешение на нанесение ударов по военным аэродромам РФ и уничтожение боевой авиации оккупантов. Она терроризирует всю территорию Украины и, в частности, город Харьков.

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