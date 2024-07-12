ВСУ отразили десятки атак оккупантов на Покровском направлении, поражены шесть пунктов управления врага – Генштаб

Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия и прилагают усилия для прорыва обороны украинских воинов, однако защитники сдерживают натиск. Особенно ожесточенные бои шли накануне, 11 июля, на Покровском направлении, там Силы обороны отразили десятки вражеских атак.

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Тем временем украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления врага. О ситуации на фронте рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Силы обороны решительно сдерживают вражеское давление и жестко отвечают на любую активность оккупантов", – отметили в ГШ ВСУ.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. Захватчики нанесли один ракетный удар с применением пяти ракет, сбросили более 100 КАБов и совершили 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Авиационные удары захватчики наносили в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое, Купянск, Степовая Новоселовка, Глушковка, Боровая Харьковской области; Лиман, Выемка, Ивано-Дарьевка, Калиновка, Часов Яр, Торецк, Пивничное, Нью-Йорк, Александрополь, Воздвиженка, Елизаветовка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Тягинка и Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия. Всего здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении произошло семь боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки, в частности, в районах Синьковки, Ольшан Харьковской области и Берестового Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины воспрепятствовали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли пять попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки, Часова Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк на Донетчине.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло 14 боестолкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг, по уточненной информации, шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времевском направлении оккупанты совершили 11 штурмов наших позиций. Наиболее активно захватчики действовали недалеко от Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в сторону Гуляйполя. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в частности неподалеку от Малой Токмачки, что на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

"Уменьшая боевой потенциал врага, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию РЭБ и район сосредоточения личного состава противника", – добавили в Генштабе

Напомним, накануне, 11 июля, общие потери российских захватчиков составили более 1030 человек. Также наши воины обезвредили девять танков, 23 боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, 26 БпЛА оперативно-тактического уровня, пять ракет, 84 автомобиля и восемь единиц специальной техники.