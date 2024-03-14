ВСУ отразили десятки атак врага на Авдеевском направлении, за сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 13 марта произошло 79 боевых столкновений.

В течение суток путинские войска нанесли 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также совершили 93 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 марта.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. В ночь на 14 марта войска РФ атаковали Украину, применив 36 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Вильное, Великая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области. Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и к югу от Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, российские оккупационные войска под прикрытием ночи пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на это задание с левобережья на моторной лодке.

Ранее сообщалось, что нехватка боеприпасов и другой военной техники в Украине, вызванная задержками в предоставлении военной помощи США, повлияет на оборонительные и наступательные возможности ВСУ. Она может сделать нынешнюю украинскую линию фронта "более хрупкой", чем можно было бы предположить по относительно медленному наступлению войск РФ в разных секторах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!