УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

Алексей Лютиков
War
3 минуты
909
ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 22 апреля произошло 86 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 23 апреля.

Российские оккупанты за сутки нанесли 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью враг в очередной раз атаковали Украину, применив 16 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Червоный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 средствам ПВО и одному району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Напомним, оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали по меньшей мере семь мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 апреля в очередной раз нанесли удар по Харькову. Захватчики попали в объект телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!