ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражен пункт управления врага и средства ПВО – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 22 апреля произошло 86 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 23 апреля.

Российские оккупанты за сутки нанесли 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью враг в очередной раз атаковали Украину, применив 16 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Червоный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 средствам ПВО и одному району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Напомним, оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали по меньшей мере семь мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 апреля в очередной раз нанесли удар по Харькову. Захватчики попали в объект телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

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