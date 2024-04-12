ВСУ отразили десятки вражеских атак на Новопавловском направлении, поражены ЗРК и станция РЭБ оккупантов – Генштаб

На украинском фронте 11 апреля произошло 78 боевых столкновений, во время которых Силы обороны отразили десятки атак оккупантов. Враг совершал штурмы, заручившись поддержкой авиации, наиболее интенсивными бои были на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 12 апреля. Отмечается, что накануне войска РФ нанесли 126 авиационных и 54 ракетных удара, совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и пострадали гражданские, разрушения и повреждения получил ряд многоэтажек и другие объекты инфраструктуры. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 ударных дронов, силы ПВО сбили 16 вражеских целей.

Из авиации оккупанты ударили по Сумам; н. п. Гремяч Черниговской области; Боровая – Харьковской; Твердохлебное и Белогоровка – Луганской; Верхнекаменское, Спорное, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Южное, Раздолевка, Терны, Ямполевка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Времовка и Урожайное – Донецкой; Новоданиловка – Запорожской. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. А на Бахмутском они, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. ВСУ отразили 29 вражеских атак в районе Белогоровки Луганской области, а также Выемки, Раздолевки, Клещиевки, Верхнекаменского и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники остановили семь российских атак возле н. п. Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Урожайного, где те, заручившись поддержкой авиации, 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении ВС РФ пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино – Запорожской.

На Херсонском направлении захватчики совершили семь безуспешных атак на позиции наших войск на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, станцию РЭБ и два района сосредоточения живой силы армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что ближайшие планы РФ – это наступление в сторону Часового Яра и Покровска, а дальше Славянска и Краматорска. По его словам, для захвата новых населенных пунктов оккупанты начали активно применять тактику двойного удара, в то время как у ВСУ не хватает вооружений и личного состава.

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