ВСУ отразили около 30 атак оккупантов в четырех направлениях и продолжили 'демилитаризацию' врага – Генштаб

На 412-е сутки российской войны в Украине Вооруженные силы нашей страны отразили порядка 30 атак оккупантов на четырех направлениях. Воины продолжают "демилитаризацию" врага.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер 18 апреля. Отмечается, что страна-агрессор Россия продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, таким образом терроризируя мирных жителей (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Противник ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну", – сказано в сообщении.

Основные усилия войск РФ сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Там находятся некоторые подразделения территориальных войск РФ. В то же время сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Так, в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфине Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глибокое, Вовчанск, Бочковое, Охримовка, Нестерное на Харьковщине.

– На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город-крепость. От вражеских обстрелов за последние сутки пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

– На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Но совершил обстрелы таких населенных пунктов, как Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Армия РФ обстреляла Новополье Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавные Запорожской области; Антоновку Херсонской области и сам Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удару по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

"Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим! Слава Украине!" – призвали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российской армии поредели уже более чем на 183 тысячи солдат и офицеров. Кроме того, на 419-й день войны оккупанты потеряли на нашей земле более 3,6 тыс. танков и свыше 600 самолетов и вертолетов.

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