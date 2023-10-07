ВСУ отразили вражеские атаки возле Авдиевки, Марьинки и Красногоровки, оккупанты размещают госпитали в домах с мирными жителями - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских окупантов возле Авдиевки, Марьинки и Красногоровки. За сутки, 7 октября, нашим защитникам пришлось осуществить 50 прямых столкновений с российскими оккупантами.

При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 7 октября 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Также захватчики совершают обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытаются совершать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.

При этом враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Волфине, Писаревка, Грабовское, Порозок Сумской области; Уды, Плетеновка, Милово Харьковской области.

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На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак российских оккупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Однако враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Екатериновки, Спорного Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары вблизи Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дачное, Северное, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Опросное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами наши защитники отразили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. При этом оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в восточнее Золотой Нивы Донецкой области. Они также нанесли авиационные удары вблизи Володиного Донецкой области. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар возле Приютного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Золотая Балка, Нечаево, Херсон и Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

При этом российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. К примеру, в городе Лисичанск Луганской области враг обустроил военный госпиталь в многоквартирном доме города, где проживает гражданское население. Также, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в находящиеся рядом частные дома, чтобы освободить палаты больницы для приема раненых захватчиков.

Кроме того, авиация ВСУ в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Добавим: 6 октября на фронте в Украине произошло 34 боевых столкновения. Наши Герои на Бахмутском направлении имели частичный успех к востоку от Андреевки, отчитался Генштаб ВСУ. Подробности можно найти в оперативной сводке по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в 3-й ОШБр обнародовали GoPro-съемку зачистки от врага лесополосы на Бахмутском направлении.

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