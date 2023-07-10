ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в около 30 боевых столкновениях с войсками РФ на ряде участков фронта, отбив их атаки. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг продолжает сосредотачивать основные усилия.

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В то же время на Алтае российское командование ведет подготовку на войну еще 300 контрактников, набранных из тюрем – у будущих наемников путинской армии нет документов, они наркозависимы и больны. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 10 июля – 502-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что этой ночью агрессор нанес очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А накануне оккупанты совершили 30 авиаударов и 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиаудар в районе Гремяча на Черниговщине. Также осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино – Сумской; Уды и Волчанск – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Войска РФ нанесли авиаудары в районах Колодезного и Кисловки на Харьковщине. Из артиллерии и минометов обстреляли Красное Первое, Фиголовку, Двуречное, Купянск, Кисловку.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций западнее Спорного на Донетчине, успеха не имели. В то же время нанесли авиаудары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Раздолевка, Берестово, Веселое – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки врага возле Дубово-Василовки. Захватчики ударили из авиации в районах н. п. Александро-Шультино и Северное. От их артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг же совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении под огнем артиллерии ВС РФ наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. Агрессор нанес авиационный удар возле Красногоровки на Донетчине. Обстрелял оба населенных пункта из другого вооружения, как и Георгиевку, Максимилиановку, Победу, Елизаветовку, Екатериновку.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки на Донетчине. Также обстреляли ее и Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Шахтерское, Макаровку и не только.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Она нанесла авиаудары в районах Ривнополя и Новоданиловки на Запорожье и Казацкого на Херсонщине. Совершила артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка – Херсонской и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с ВС РФ. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом. Большинство этих наемников уже обратилось в медучреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артсредства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Силы обороны провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта на востоке и юге. Аналитики ISW подчеркнули, что ВСУ пытаются ослабить оборону войск РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.

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