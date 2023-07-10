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ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
6,4 т.
ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в около 30 боевых столкновениях с войсками РФ на ряде участков фронта, отбив их атаки. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг продолжает сосредотачивать основные усилия.

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В то же время на Алтае российское командование ведет подготовку на войну еще 300 контрактников, набранных из тюрем – у будущих наемников путинской армии нет документов, они наркозависимы и больны. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 10 июля – 502-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что этой ночью агрессор нанес очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А накануне оккупанты совершили 30 авиаударов и 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиаудар в районе Гремяча на Черниговщине. Также осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино – Сумской; Уды и Волчанск – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Войска РФ нанесли авиаудары в районах Колодезного и Кисловки на Харьковщине. Из артиллерии и минометов обстреляли Красное Первое, Фиголовку, Двуречное, Купянск, Кисловку.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций западнее Спорного на Донетчине, успеха не имели. В то же время нанесли авиаудары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Раздолевка, Берестово, Веселое – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки врага возле Дубово-Василовки. Захватчики ударили из авиации в районах н. п. Александро-Шультино и Северное. От их артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг же совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении под огнем артиллерии ВС РФ наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. Агрессор нанес авиационный удар возле Красногоровки на Донетчине. Обстрелял оба населенных пункта из другого вооружения, как и Георгиевку, Максимилиановку, Победу, Елизаветовку, Екатериновку.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки на Донетчине. Также обстреляли ее и Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Шахтерское, Макаровку и не только.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Она нанесла авиаудары в районах Ривнополя и Новоданиловки на Запорожье и Казацкого на Херсонщине. Совершила артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка – Херсонской и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ отразили вражеские атаки возле Марьинки, РФ готовится бросить на войну сотни наркозависимых и больных гепатитом – Генштаб

На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с ВС РФ. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом. Большинство этих наемников уже обратилось в медучреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артсредства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Силы обороны провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта на востоке и юге. Аналитики ISW подчеркнули, что ВСУ пытаются ослабить оборону войск РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.

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