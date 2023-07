ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех направлениях, войскам РФ не хватает оперативных резервов – ISW

В течение 9 июля Силы обороны провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта на востоке и юге. Они пытаются ослабить оборону войск РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.

Так считают некоторые западные аналитики, с которыми соглашаются в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Отмечается, что оккупационным российским силам сегодня не хватает оперативных резервов.

Накануне командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны успешно продолжают наступление на Бахмутском направлении.

Также украинские подразделения ведут контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Накануне минобороны РФ и связанные с Кремлем блогеры жаловались на успехи атак ВСУ на западе Запорожской области. Один их пропагандистов подтвердил, что украинские силы атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на их тыл, склады и инфраструктуру.

Украинские военные чиновники отметили, что Силы обороны также продолжают свои кампании по перехвату инициативы на юге и востоке.

По данным The Wall Street Journal, украинская армия пытается ослабить оборону российских войск перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп наступления.

Также аналитики говорят, что украинские силы сосредоточены на вытеснении оккупантов из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах временно захваченных РФ территорий.

Подполковник Алексей Телехин из 108-й бригады территориальной обороны Украины сообщил WSJ, что российские войска могут постоянно вводить пополнения, даже если ВСУ уничтожат целые их подразделения.

Но по оценкам ISW, российским силам не хватает оперативных резервов. Заявление украинского офицера, предположили они, относится к локальным тактическим резервам ВС РФ.

При этом еще один командир подразделения 108-й бригады теробороны заявил, что нехватка бронетехники затрудняет продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции оккупантов. Источники WSJ также назвали отсутствие украинского превосходства в воздухе одним из факторов, замедляющих контрнаступление.

"Но мы продолжаем считать, что нынешний темп украинского контрнаступления отражает преднамеренные усилия по сохранению боевой мощи Украины и истощению российской живой силы и техники за счет более медленного территориального продвижения", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский военный историк Лоуренс Фридман пролил свет на контрнаступление ВСУ, отметив, что основная его фаза еще впереди. По его словам, Силы обороны истощают врага перед прорывом.

